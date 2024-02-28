Маурисио Почеттино — о финале Кубка лиги с «Ливерпулем»: я чуть не заплакал

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о своём будущем в клубе и поделился эмоциями от поражения в финале Кубка английской лиги от «Ливерпуля» (0:1).

«Есть ли у меня ещё какое-то время в «Челси»? Всё зависит не от меня. Но у нас очень хорошие отношения с руководителями клуба. Это не решение тренера.

Когда я поднимался по лестнице на «Уэмбли», я был очень расстроен. Я чуть не заплакал. Но я сразу почувствовал поддержку со стороны владельцев, они были очень милы. Я это оценил», — приводит слова Почеттино инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Ливерпуль» забил единственный гол, ставший победным на 118-й минуте встречи. Этот мяч забил центральный защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк.

Следующий матч «Челси» проведёт в Кубке Англии, в котором встретится с «Лидсом». Игра состоится завтра, 28 февраля, в 22:30 мск.

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