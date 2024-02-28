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Стало известно, когда игрок «Реала» Беллингем сможет вернуться на поле

Стало известно, когда игрок «Реала» Беллингем сможет вернуться на поле
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Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем должен вернуться на поле в ближайшее время.

Как сообщает Marca, в «Реале» прилагают все усилия для того, чтобы 20-летний футболист полностью восстановился от повреждения к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом», который состоится 6 марта. Отмечается, что ближайший матч мадридской команды в рамках испанской Примеры с «Валенсией» Беллингем, вероятно, начнёт на скамейке запасных. Игра пройдёт 2 марта.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает англичанина в € 180 млн.

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