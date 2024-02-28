В «Ливерпуле» определились с форматом церемонии прощания с Клоппом по окончании сезона

В «Ливерпуле» учатся тому, как будут прощаться с главным тренером Юргеном Клоппом, чтобы это соответствовало отношению к значению фигуры немецкого специалиста для болельщиков. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, «Ливерпуль» рассматривает возможность организации парада автобусов с открытым верхом по улицам города в конце сезона, чтобы болельщики могли отдать дань уважения Клоппу и поблагодарить его за успехи.

Напомним, Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. По завершении нынешнего сезона специалист покинет клуб. Под руководством Клоппа английский клуб завоевал восемь трофеев: мерсисайдцы стали победителями Лиги чемпионов УЕФА (2019), английской Премьер-лиги (2020), Кубка Англии (2022), Суперкубка Англии (2022), клубного чемпионата мира (2019) и Суперкубка Европы УЕФА (2019). Также наставник «Ливерпуля» дважды выиграл Кубок английской Лиги (2022 и 2024).

Материалы по теме Маурисио Почеттино — о финале Кубка лиги с «Ливерпулем»: я чуть не заплакал

Юрген Клопп обратился к фанатской трибуне «Ливерпуля»: