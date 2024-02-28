«Сначала это было похоже на игру». Дисквалифицированный Николо Фаджоли – о лудомании

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли высказался о своей болезни, лудомании.

23-летний футболист отстранён на семь месяцев из-за игры на ставках. Дисквалификация итальянца действует до 18 мая 2024 года.

«Впервые я начал играть в шестнадцать лет. Сначала это было похоже на игру, потом постепенно превратилось в болезнь. Я сразу начал делать ставки на спорт, когда играл за молодежную академию «Ювентуса». Сначала ты думаешь, что знаешь всё, но потом, даже наблюдая за играми по телевизору, понимаешь, что, будучи футболистом, ты не имеешь никаких преимуществ.

До того, как я потерял контроль над собой, мне действительно нравилось играть, я искал дофамин, сам того не зная. Потом я понял, что это болезнь, но я слишком долго не мог найти помощь. Хорошо, что идея пришла мне в голову в мае. Игра в свободное время в теннис мне очень помогает, я получаю от нее удовольствие», — приводит слова Фаджоли сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В нынешнем сезоне Фаджоли успел провести шесть матчей и отдать одну голевую передачу.

После 26 туров «Ювентус» занимает второе место с 57 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (66 очков).

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