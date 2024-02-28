Андрей Лунёв: нет сомнений, что «Зенит» будет первым в РПЛ

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв, ранее выступавший за «Зенит», прокомментировал второе место сине-бело-голубых в чемпионате России.

«Промежуточный итог не особо интересен — только конечный результат. У меня нет никаких сомнений, что «Зенит» будет первым. Если только какое-то стечение обстоятельств не случится. Всё зависит конкретно от «Зенита», всё у них в руках», — рассказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

Возобновит сезон санкт-петербургский клуб матчем с московским «Спартаком». Встреча на стадионе «Газпром Арена» состоится 2 марта, начало в 19:30 мск.

Полностью интервью с Андреем Лунёвым читайте на «Чемпионате» в 10:00.