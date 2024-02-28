Андрей Лунёв: после «Браги» в раздевалке и в городе был праздник, а у меня — опустошение

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв рассказал, что творилось в раздевалке азербайджанского клуба после ответного матча Лиги Европы с «Брагой» (2:3 д.в. после 0:2 в основное время).

«Положительные эмоции, радость — атмосфера праздника. Заходило много разных людей. Но у меня лично — опустошение в физическом и эмоциональном плане — настолько устал. Поэтому был более сдержан в эмоциях.

Не видел, что в Баку происходило, так как на улицу не выходил. Сразу поехал домой, потому что было поздно. Но какие-то видео попадались на глаза, что творилось у метро, у стадиона. Болельщики радовались — они это заслужили», — рассказал Лунёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Азербайджанский «Карабах» в текущем сезоне впервые в национальной истории пробился в 1/8 финала Лиги Европы. После выездной победы со счётом 4:2 над португальской «Брагой» в первой игре 1/16 финала на своём поле команда Андрея Лунёва осталась в меньшинстве и проиграла основное время — 0:2. В дополнительное время команды обменялись голами, на 120+2-й минуте по-прежнему игравший в меньшинстве «Карабах» забил решающий гол, завершив матч с итоговым счётом 2:3 и выиграв по сумме двух встреч 6:5.

Полностью интервью с Андреем Лунёвым читайте на «Чемпионате» в 10:00.