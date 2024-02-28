19-летний воспитанник «Ливерпуля» рассказал об эмоциях от первого трофея в карьере

19-летний полузащитник «Ливерпуля» Бобби Кларк высказался о первом трофее в своей карьере.

25 февраля мерсисайдцы на «Уэмбли» обыграли «Челси» в финале Кубка английской футбольной лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0.

«Это чувство победы, я уже жажду его. Я просто хочу чувствовать это ещё много раз в своей карьере. Ничто не сравнится с этим. Теперь просто хочется снова почувствовать это, и мы хотим выиграть всё для босса.

Выход на поле? Если честно, потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть. Очевидно, это был невероятный день. Я не мог по-настоящему уснуть следующей ночью, но теперь я почти вернулся на землю!», — приводи слова Кларка Liverpoolfc.com.

«Ливерпуль» в 10-й раз в своей истории стал обладателем Кубка английской лиги. Команда установила рекорд Англии по этому показателю.

В нынешнем сезоне Кларк сыграл семь матчей за «Ливерпуль», но результативными дейсвиями не отметился.

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