Дисквалифицированный за ставки Фаджоли рассказал о своей мечте после возвращения в футбол

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли, отстранённый от футбола на семь месяцев из-за игры на ставках, рассказал, о чём мечтает после завершения своей дисквалификации.

«Я очень хочу вернуться на поле, с нетерпением жду этого. 19 мая завершится дисквалификация, 25 мая состоится последний матч чемпионата. Чемпионат Европы? Это моя мечта. С моей точки зрения, это помогло бы мне вернуться в футбол. Держаться подальше от футбольного поля — это наказание, которое мне дали, но которое ещё больше усложнило мне жизнь. Я был вынужден принять это, иначе я больше не вернусь. Понял, что нахожусь на правильном пути, когда снова начал ценить время, проведённое с семьёй и друзьями», — приводит слова Фаджоли сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее 23-летний полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли получил за игру в букмекерской конторе семимесячную дисквалификацию, которая завершится в мае 2024 года. В текущем сезоне на его счету шесть матчей итальянской Серии A и один результативный пас.