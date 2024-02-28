Бубнов: качество состава «Спартака», на мой взгляд, ниже, чем у «Зенита»

Бывший футболист Александр Бубнов оценил трансферную кампанию московского «Спартака» в зимнее окно. Красно-белые приобрели нападающего Манфреда Угальде, перешедшего из нидерландского «Твенте».

«С учётом того, какие деньги «Спартак» заплатил за Манфреда Угальде, его результаты логично сравнивать с достижениями новичка «Зенита» Артура. До этого «Спартак» уже покупал за приличную сумму Гуса Тиля, но с тем трансфером явно пролетел. В любом случае красно-белые нуждались в центральном нападающем и плеймейкере, но клуб их не приобрёл. Угальде — игрок атаки, но он не центрфорвард, по позиции ближе к Квинси Промесу. А что будет делать «Спартак», если Соболев не сможет играть?

Ещё ходили разговоры, что нужно приобрести центрального защитника, но их полно! Джикия остался, есть Чернов, Бабич, Дуарте. Хотя игрок уровня Бабича «Спартаку» всё же не помешал бы. Да и на флангах не могу сказать, что Денисов и Хлусевич настолько классные футболисты. Тоже можно было укрепить эти позиции.

Да, команда укомплектована, скамейка есть, но качество состава, на мой взгляд, ниже, чем у «Зенита», да и «Краснодара». Не усилился «Спартак» в той мере, чтобы претендовать на золото или хотя бы серебро. Побороться за Кубок и бронзу — может быть. Фактически остались с тем же составом, что и был в первой части сезона», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. На первой строчке находится «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре «Спартак» на выезде встретится с «Зенитом» 2 марта. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.