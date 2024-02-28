Хавбек «Ливерпуля» Мак Аллистер: мы должны достойно проводить Клоппа

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер заявил, что игроки мерсисайдского клуба должны постараться, чтобы достойно проводить Юргена Клоппа. Напомним, немецкий специалист покинет «Ливерпуль» по завершении этого сезона.

«Момент, когда мы узнали о том, что Юрген уходит, был каким-то сумасшедшим. Нам сказали за пять минут до того, как об этом стало известно публично. Я сидел рядом с Салахом и спросил его, что происходит. Он ответил: «Тренер уходит». Я подумал, что Клопп решил уйти прямо сейчас, но после стало понятно, что он останется до конца сезона.

Юрген провёл здесь много лет, и мы желаем ему всего наилучшего. Эта новость мотивировала нас ещё сильнее, потому что мы должны сделать это событие особенным. Его уход должен быть приятным», — приводит слова Мак Аллистера TyC Sports.