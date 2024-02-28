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Артём Дзюба: могу ли в будущем стать актёром? Легко!

Артём Дзюба: могу ли в будущем стать актёром? Легко!
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба признался, что в будущем легко может представить себя актёром. Футболист подчеркнул, что ему очень понравилось сниматься в кино. Напомним, в начале февраля в российском прокате вышел фильм «Конец Славы», в котором одну из ролей сыграл именно Артём Дзюба.

«Мне очень понравилось сниматься в кино. Могу ли в будущем представить себя актёром? Легко», — приводит слова Артёма Дзюбы информационное агентство ТАСС.

Артём Дзюба выступает за московский «Локомотив» с февраля 2023 года. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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