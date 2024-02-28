Игрок «Ростова» Щетинин: лет пять назад иностранцы в РПЛ были посильнее

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин считает, что пять лет назад в Российской Премьер-Лиге играли более сильные иностранные футболисты.

«Моё мнение: русские футболисты стали лучше. Что касается иностранцев, лет пять назад они были посильнее. Сейчас тоже есть хорошие легионеры, но их стало меньше, потому что нет еврокубков. В целом мне не с чем сравнивать, потому что я играю в РПЛ всего два-три года. Так что не могу сказать, что есть пропасть в уровне», — приводит слова Щетинина издание «РБ Спорт».

Щетинин — воспитанник «Зенита». К «Ростову» полузащитник присоединился в 2021 году. В нынешнем сезоне Кирилл провёл 19 матчей во всех турнирах и забил один гол. Действующий контракт футболиста с донским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Щетинина в € 2 млн. «Ростов» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко по результатам 18 проведённых матчей.