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Бубнов: уверен, что не такого усиления для ЦСКА хотел Федотов

Бубнов: уверен, что не такого усиления для ЦСКА хотел Федотов
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о трансферной кампании московского ЦСКА в зимнее окно. Состав армейцев пополнили нападающий Тамерлан Мусаев, алжирский полузащитник Сид Ахмед Айссауи и иранский защитник Амир Риванди.

«ЦСКА подписал защитника из Ирана. У кого он в 19 лет конкуренцию выиграет? Из Алжира тоже игрок явно не для основы. Да, по цене они дешёвые, но в обороне у них хватает футболистов, в опорной зоне тоже, есть плеймейкер Файзуллаев. В атаку, скорее, нужен был забивной форвард, с Чаловым пока всё непонятно. Уверен, что не такого усиления хотел Федотов, и в душе он вряд ли доволен работой на трансферном рынке», — приводит слова Бубнова Sportbox.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей.

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