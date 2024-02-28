Радченко: «Зенит» сейчас гораздо предпочтительнее «Спартака» хотя бы по подбору игроков

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче 19-го тура чемпионата России, в котором сине-бело-голубые примут московский «Спартак». Встреча состоится в субботу, 2 марта. Начало игры — в 19:30 мск.

«Зенит» проделал очень качественную работу на трансферном рынке, приобрёл отличных футболистов. Это было видно в товарищеских матчах команды на сборах. О «Спартаке» сказать что-то сложно. В этом случае не произошло никаких кардинальных изменений в команде.

На мой взгляд, «Зенит» сейчас гораздо предпочтительнее хотя бы по подбору игроков. Очень интересно, потому что это уже не товарищеские игры, а матч чемпионата, тем более такой принципиальный. Но я думаю, что сейчас «Зенит» явный фаворит», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.