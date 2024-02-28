Тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби интересен «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби привлёк внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает британское издание Manchester Evening News.

По информации источника, итальянский специалист интересен новым совладельцам манкунианского клуба во главе с Джимом Рэтклиффом, который «не в восторге» от результатов «красных дьяволов» при Эрике тен Хаге. Напомним, ранее появилась информация, что Роберто привлекает руководство «Челси». Де Дзерби работает с «Брайтоном» с сентября 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла шестое место в АПЛ и впервые в истории пробилась в еврокубки.

После 26 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Брайтон» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от идущего шестым «Манчестер Юнайтед» на семь очков.