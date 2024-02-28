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Тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби интересен «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби интересен «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби привлёк внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает британское издание Manchester Evening News.

По информации источника, итальянский специалист интересен новым совладельцам манкунианского клуба во главе с Джимом Рэтклиффом, который «не в восторге» от результатов «красных дьяволов» при Эрике тен Хаге. Напомним, ранее появилась информация, что Роберто привлекает руководство «Челси». Де Дзерби работает с «Брайтоном» с сентября 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла шестое место в АПЛ и впервые в истории пробилась в еврокубки.

После 26 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Брайтон» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от идущего шестым «Манчестер Юнайтед» на семь очков.

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