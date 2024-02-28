«Зенит» объявил о продлении сотрудничества с оператором сотовой связи

Санкт-петербургский «Зенит» и оператор сотовой связи МегаФон продлили соглашение до конца 2026 года. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Сотрудничество «Зенита» и МегаФона стартовало ещё в середине нулевых годов. В период партнёрства с МегаФоном футбольный клуб из Петербурга одержал свои самые яркие победы – стал обладателем Кубка УЕФА, выиграл Суперкубок УЕФА, стал десятикратным чемпионом страны и трижды выиграл национальный Кубок», — написано в заявлении клуба.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. На первой строчке находится «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре РПЛ «Зенит» встретится со «Спартаком» 2 марта.