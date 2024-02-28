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«Реал» не будет наказан за видеоролики клубного телевидения

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) решил не предпринимать никаких действий в отношении жалобы от «Севильи» на видеоролики клубного телевидения «Реала». Об этом сообщил AS.

Жалоба «Севильи» была подана, поскольку в преддверии матча 26-го тура испанской Примеры «Реал» — «Севилья», который состоялся 25 февраля, клубное телевидение «сливочных» выложило видео, в котором разбирает предыдущие ошибки главного арбитра встречи — Исидро Диаса де Меры Эскудероса.

Члены Дисциплинарного комитета посчитали, что жалоба не является основанием для возбуждения дела, поскольку не указано, какая часть дисциплинарного кодекса была нарушена «Реалом».

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Встреча завершилась победой «Реала» со счётом 1:0.