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«Реал» не будет наказан за видеоролики клубного телевидения

«Реал» не будет наказан за видеоролики клубного телевидения
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Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) решил не предпринимать никаких действий в отношении жалобы от «Севильи» на видеоролики клубного телевидения «Реала». Об этом сообщил AS.

Жалоба «Севильи» была подана, поскольку в преддверии матча 26-го тура испанской Примеры «Реал» — «Севилья», который состоялся 25 февраля, клубное телевидение «сливочных» выложило видео, в котором разбирает предыдущие ошибки главного арбитра встречи — Исидро Диаса де Меры Эскудероса.

Члены Дисциплинарного комитета посчитали, что жалоба не является основанием для возбуждения дела, поскольку не указано, какая часть дисциплинарного кодекса была нарушена «Реалом».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Встреча завершилась победой «Реала» со счётом 1:0.

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