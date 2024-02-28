Почеттино: когда речь заходит о «Челси», всегда говорят о миллиардных тратах

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не согласился с мнением, что лондонский клуб постоянно тратит большие деньги на приобретение новых футболистов.

«Когда «Челси» проигрывает, люди всегда находят причины, по которым это случилось. Но нет, обстоятельства «Челси» — это обстоятельства «Челси». Владельцы хотели построить здесь что-то другое. Это только начало. Поэтому мы не можем сравнивать текущий момент с прошлым. Когда речь заходит о «Челси», всегда говорят о миллиардах, и вы ничего не сможете с этим сделать. Я не считаю это справедливым, но принимаю правила игры», — приводит слова Почеттино издание Daily Mail.

После 26 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. В воскресенье, 25 февраля, «синие» проиграли «Ливерпулю» (0:1) в финале Кубка английской лиги.