Игрок «Ростова» Щетинин: уровень РПЛ точно не упал, но стал ли выше — вопрос

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин считает, что уровень Российской Премьер-Лиги за последние несколько лет не изменился.

«Если брать «Зенит», то ты всегда знаешь, что это гранд, с ним играть всегда тяжело, но интересно. Не в обиду никому, но с «Уралом» играть тяжелее всего, потому что там физически сильные игроки, у них поставлен чуть-чуть другой футбол. Уровень в лиге точно не упал. Но стал ли он выше – другой вопрос, не знаю», — приводит слова Щетинина издание «РБ Спорт».

Щетинин — воспитанник «Зенита». К «Ростову» полузащитник присоединился в 2021 году. В нынешнем сезоне Кирилл провёл 19 матчей во всех турнирах и забил один гол. Действующий контракт футболиста с донским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Щетинина в € 2 млн. «Ростов» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко по результатам 18 проведённых матчей.