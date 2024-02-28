Агент: интерес к Помазуну был, но надо уважать контракт

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, рассказал об интересе к футболисту в зимнее трансферное окно. Помазун выступает за «Урал» на правах аренды.

«Трансферные дела любят тишину. Интерес к нему был, да. Но надо уважать и контракт, и другие моменты. Илья с огромным уважением относится к уральским болельщикам, поэтому не в его стиле хлопнуть дверью и сказать «Всё, я ухожу». Он порядочный, светлый парень. Были определённые моменты, определённые сроки, но до этого срока решение не приняли, так что мы эту тему закрыли», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что между «Спартаком» и ЦСКА велись переговоры по трансферу Помазуна.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Илья Помазун провёл за «Урал» 18 матчей. Также на счету голкипера четыре игры в Фонбет Кубке России.