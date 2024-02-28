Бывший футболист «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов Виталий Дьяков назвал команду РПЛ, которая лучше всех провела зимнее трансферное окно.

«Если говорить о зимних трансферах команд РПЛ, то качество футболистов будет понятно после нескольких туров. На имя игроков смотреть не стоит, потому что в футболе оно не имеет никакого значения, годы берут своё. Новые игроки не всегда приживаются в командах, и «Зенит» этому подтверждение.

Могу выделить трансферы «Сочи». Произошло очень сильное укрепление, пришло много новых футболистов. По сути это новая команда. Мне кажется, они хорошо поработали и не хотят вылетать. Мало игр у них осталось, но интересно, как они сыграют свои первые матчи после перерыва», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.