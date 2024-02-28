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Мбаппе опроверг слухи о достижении соглашения с «Реалом» — RMC Sport

Мбаппе опроверг слухи о достижении соглашения с «Реалом» — RMC Sport
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе опроверг сообщения о заключении соглашения с мадридским «Реалом». Об этом сообщил RMC Sport.

Вчера, 27 февраля, он посетил ужин, проходивший в Елисейском дворце по случаю официального визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, на котором игрок встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Футболист стал единственным выступающим спортсменом, получившим приглашение на это мероприятие. По словам нескольких свидетелей, Мбаппе не избежал вопросов, касающихся его будущего и ухода в «Реал», с которым, как уверяет испанская пресса, он уже подписал контракт. Собеседникам он ответил, что ничего не сделано.

Ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовал детали контракта с «Реалом».

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