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«Это не позорно». Криштиану Роналду объяснил свой скандальный жест в адрес фанатов

«Это не позорно». Криштиану Роналду объяснил свой скандальный жест в адрес фанатов
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду объяснил свой скандальный жест в адрес фанатов в конце игры с «Аль-Шабабом» (3:2).

«Я уважаю все клубы. Мой жест на эмоциях выражает силу и победу, это не позорно. Мы привыкли к подобному в Европе», — приводит слова Роналду арабское СМИ Ariyadhiah.

Роналду показал неприличный жест фанатам «Аль-Шабаба». Видео:

В нынешнем сезоне саудовской Про-Лиги 38-летний Криштиану Роналду провёл 20 матчей, в которых забил 22 мяча и оформил девять результативных передач. Также на его счету три игры и четыре гола в Клубном кубке арабских чемпионов. Кроме того, он забил пять мячей в шести матчах Лиги чемпионов АФК. Всего в 2023-м Роналду отметился 54 голами, став лучшим бомбардиром года в мире.

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