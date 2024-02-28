Баженов: очный матч будет непростым и для «Зенита», и для «Спартака»

Менеджер московского «Спартака» по футболистам в аренде Никита Баженов высказался в преддверии матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Зенитом».

«Я уверен, что «Спартак» навяжет борьбу. Уверен, что «Спартак» едет в Санкт-Петербург побеждать. По-другому никак. Будем смотреть, как сложится эта игра. После долгого перерыва начинается новый мини-чемпионат, потому что была очень длинная пауза, и команды находятся в разных состояниях. Посмотрим. Думаю, что точно не будет лёгкого матча ни для «Зенита», ни для «Спартака». Это просто факт», — заявил Баженов Metaratings.ru.

Напомним, первую часть сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков по результатам 18 проведённых встреч. С «Зенитом» красно-белые сыграют 2 марта на выезде. Отметим, что сине-бело-голубые на данном этапе располагаются на втором месте в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. Сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака становились чемпионами России пять раз за последние пять лет.