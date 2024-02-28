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Кьеза получил травму на тренировке «Ювентуса» после подката Сандро — Football Italia

Кьеза получил травму на тренировке «Ювентуса» после подката Сандро — Football Italia
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В среду, 28 февраля, вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза досрочно закончил тренировочную сессию из-за травмы, сообщает Football Italia. Отметим, это уже шестое повреждение итальянца в нынешнем сезоне.

По информации источника, атакующий игрок получил травму после грубого подката со стороны товарища по команде — Алекса Сандро. Кьеза пытался продолжить тренировку, однако спустя пару минут хромая покинул поле.

Кьеза выступает за «Ювентус» с 2020 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «бьянконери» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

На данный момент «Ювентус» занимает второе место в чемпионате Италии, отставая от лидирующего «Интера» на девять очков. В следующем туре команда Массимилиано Аллегри на выезде сразится с «Наполи».

Италия - Серия А . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
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X
П2
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