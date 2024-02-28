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«Атлетико» хочет получить € 70-80 млн за Жоау Феликса у «Барселоны» — Marca

«Атлетико» хочет получить € 70-80 млн за Жоау Феликса у «Барселоны» — Marca
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Мадридский «Атлетико» хочет получить € 70-80 млн за нападающего Жоау Феликса у каталонской «Барселоны», сообщает Marca.

По информации источника, у каталонцев нет таких денег, поэтому руководство клуба рассматривает ещё одну аренду игрока на сезон.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

24-летний португальский форвард выступает за сине-гранатовых в качестве аренды и успел сыграть 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Феликса составляет € 40 млн.

На данный момент после 26 сыгранных матчей испанской Примеры «Барселона» располагается на втором месте с 57 очками. «Матрасники» находятся на четвёртой строчке с 52 очками.

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