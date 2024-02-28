Р. Мартинес: Роналду от других игроков отличает готовность всегда быть лучшим

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о футболистах, которые могут стать лидерами национальной команды на предстоящем чемпионате Европы. Первенство континента пройдёт с июня по июль этого года в Германии.

«У нас есть возможность вызвать на Евро двух опытных футболистов: 41-летнего Пепе, который является примером для тех, кто хочет играть в Лиге чемпионов, и Криштиану Роналду, который в свои 38 лет стал единственным, кто достиг отметки в 200 матчей за сборную. Бесспорно, это два эталонных игрока.

Я работал со многими, но Криштиану отличает от других его готовность всегда быть лучшим. Это заразительный голод, но очень труднодостижимый», — приводит слова Мартинеса SAPO Desporto.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.