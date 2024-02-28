Шеф-повар Константин Ивлев пригласил фанатов «Динамо» на матч РПЛ с «Локомотивом»

Шеф-повар Константин Ивлев пригласил болельщиков «Динамо» на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который пройдёт 3 марта.

«Друзья, всем привет! Хочу всех поздравить с возвращением большого футбола и поэтому надеюсь на то, что мы с вами увидимся 3-го числа на матче с «Локомотивом», и, как всегда, будем поддерживать наших пацанов, которые обязательно принесут нам победу, ну и, конечно, хорошее начало весны. Так что, друзья мои, увидимся на стадионе», — приводит слова Ивлева пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Динамо».

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Динамо» располагается на третьем месте с 32 набранными очками. «Локомотив» находится на пятой строчке с 31 очком. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками.