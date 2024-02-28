«Барселона» заинтересована в подписании защитника сборной Германии

Левый защитник «Лейпцига» и сборной Германии Давид Раум может сменить клубную прописку в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в услугах 25-летнего футболиста заинтересована «Барселона». Представители сине-гранатовых могут выйти на руководство «Лейпцига» с предложением о покупке игрока обороны в ближайшее время. Отмечается, что на немца также претендуют гранды Бундеслиги — «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

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Раум выступает за «Лейпциг» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «быков» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 17 млн.

Ранее стало известно о возможных кандидатах на смену голкиперу «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену.