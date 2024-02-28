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«Интер» — «Аталанта»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45

«Интер» — «Аталанта»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45
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Сегодня, 28 февраля, состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся миланский «Интер» и «Аталанта» из Бергамо. Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Андреа Коломбо, а помогать ему будут Алессандро Ло Чичеро и Андреа Дзингарелли. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 21-й тур
28 февраля 2024, среда. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент после 25 сыгранных матчей итальянской Серии А «Интер» является лидером чемпионата с 66 набранными очками. «Аталанта» после такого же количества проведённых игр находится на пятом месте с 46 очками. Отметим, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Турнирная таблица Серии А сезона-2023/2024
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