Экс-форвард ЦСКА Олич выбрал между Хави и Модричем

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич сделал выбор между бывшим партнёром по национальной команде Лукой Модричем и экс-полузащитником «Барселоны» Хави. На данный момент Модрич выступает за мадридский «Реал». Хави, в свою очередь, завершил карьеру в 2019 году и на данный момент возглавляет сине-гранатовых.

«Хави или Модрич? Модрич, Модрич и ещё раз Модрич. Я с ним играл 10 лет в сборной, затем работал в качестве тренера ещё пять. Каждый год он становился лучше… Лука всегда хочет выигрывать. У нас была тренировка, где между собой сыграли молодые и старички. Они проиграли, а Модрич сильно расстроился. Он не мог поверить, что они проиграли. Он хочет выигрывать всегда, хоть в матчах, хоть на тренировках. Это весомый показатель», — сказал Олич в интервью YouTube-каналу «МЯЧ Shorts».

За время профессиональной карьеры Модрич выиграл 30 трофеев, в том числе пять кубков Лиги чемпионов УЕФА. Также хорват становился лучшим футболистом мира в 2019 году. Хави, в свою очередь, завоевал 33 трофея, становясь чемпионом Европы и чемпионом мира в составе сборной Испании.