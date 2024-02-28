Мусаев — о таланте Головина: топ-игрок, ни в одном клубе мира не затеряется

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал об уровне полузащитника «Монако» и сборной России по футболу Александра Головина.

«Всё, что вы сейчас видите в «Монако», Саша вытворял в дубле. В Юношеской лиге УЕФА ЦСКА играл против «Баварии», «Манчестер Сити». Саша их «возил». Топ-игрок, ни в одном клубе мира не затеряется. Хотелось бы, конечно, повторить его путь — хотя бы попробовать. Игра в топ-лигах — мечта любого футболиста. Головин приехал в ЦСКА позже меня, а заблистал в молодёжке так, что я не пропускал ни одного матча. Тогда у нас, кстати, было одинаковое амплуа — в центре поля», — приводит слова Мусаева Sport24.

В общей сложности Головин в нынешнем сезоне сыграл за монегасков 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью мячами и четырьмя голевыми пасами. На данный момент после 23 сыгранных матчей французской Лиги 1 «Монако» располагается на третьей строчке с 41 очком. Лидером чемпионата является «ПСЖ» с 54 очками.

Напомним, Головин является игроком «Монако» с 2018 года. Он перешёл в клуб из чемпионата Франции из московского ЦСКА.