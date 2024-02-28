Тамерлан Мусаев рассказал, почему он не закрепился в академии «Локомотива»

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, почему в детстве его исключили из академии московского «Локомотива». Игрок дал понять, что ему не удалось закрепиться в стане железнодорожников из-за физических данных.

«Вроде бы играл, потом они чуть вектор поменяли. Тоже всех амбалов в центральную зону поставили, а мне надо было смещаться назад и обороняться. А я по-прежнему был слаб в отборе», – приводит слова Мусаева Sport24.

19 декабря ЦСКА объявил о подписании нападающего Мусаева у «Балтики», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 300 тыс. В нынешнем сезоне Мусаев сыграл 25 матчей за калининградцев, где отметился четырьмя мячами и двумя ассистами.

Ранее Тамерлан Мусаев высказался о таланте полузащитника «Монако» и сборной России по футболу Александра Головина.