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Тамерлан Мусаев рассказал, почему он не закрепился в академии «Локомотива»

Тамерлан Мусаев рассказал, почему он не закрепился в академии «Локомотива»
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, почему в детстве его исключили из академии московского «Локомотива». Игрок дал понять, что ему не удалось закрепиться в стане железнодорожников из-за физических данных.

«Вроде бы играл, потом они чуть вектор поменяли. Тоже всех амбалов в центральную зону поставили, а мне надо было смещаться назад и обороняться. А я по-прежнему был слаб в отборе», – приводит слова Мусаева Sport24.

19 декабря ЦСКА объявил о подписании нападающего Мусаева у «Балтики», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 300 тыс. В нынешнем сезоне Мусаев сыграл 25 матчей за калининградцев, где отметился четырьмя мячами и двумя ассистами.

Ранее Тамерлан Мусаев высказался о таланте полузащитника «Монако» и сборной России по футболу Александра Головина.

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