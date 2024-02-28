Статую Дани Алвеса в его родном городе облили краской после судебного приговора

Статую бывшего футболиста Дани Алвеса в его родном городе Жуазейре облили белой краской после судебного приговора, сообщает Globo Esporte.

Фото: скрин из TV São Franscisco

Фото: скрин из TV São Franscisco

По информации источника, после оглашения приговора жители города Жуазейру призвали мэрию убрать посвященную ему статую, открытую в 2020 году. Власти города намерены дождаться окончательного решения, не занимая какой-либо позиции до завершения дела. До этого статуя уже дважды подвергалась актам вандализма.

Ранее стало известно, что Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы, а также обязали его выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации. В январе бразильцу выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января экс-футболист был заключён под стражу. Позднее Алвесу несколько раз отказывали во временном освобождении под залог.