Шамиль Газизов: логично ввести налог, если больше пяти легионеров на поле

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможном введении в Российской Премьер-Лиге налога на легионеров со следующего сезона. Ранее данную задумку изложил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Изначально обсуждался вариант с выплатой от 5 до 10 тысяч рублей за каждую минуту, проведённую иностранным футболистом на поле.

«Я бы подумал, здесь ещё надо порешать. Мне кажется, существует другой вариант, проще — есть лимит, за который ты не платишь, а дальше — уже за деньги. Это было бы более логично. Условно, вышли пять иностранцев — ты не платишь никакого налога, а если остальные играют — уже другой вопрос», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Ранее о возможном введении налога на легионеров в РПЛ высказались экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис и почётный президент РФС Вячеслав Колосков.