Франк Рибери может стать тренером молодёжной команды «Баварии» — Kicker

Бывший футболист «Баварии» Франк Рибери может стать тренером в молодёжной команде мюнхенцев, сообщает Kicker.

По информации источника, Рибери завершает получение тренерской лицензии и много времени проводит в Мюнхене. При этом француз до сих пор общается с руководством немецкого клуба.

Напомним, Рибери перебрался в «Баварию» из «Марселя» летом 2007 года и выступал за немецкий клуб до лета 2019-го. В общей сложности Франк сыграл за баварцев 425 матчей во всех турнирах, в которых отметился 118 мячами и 177 голевыми передачами. Кроме того, в составе мюнхенского клуба француз выиграл один раз Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Бундеслиги, девять раз – Бундеслигу, шесть раз – Кубок Германии и четыре раза – Суперкубок Германии.