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«Я плакал по дороге домой». Моуринью — о поражении от «Баварии» в полуфинале ЛЧ-2012

«Я плакал по дороге домой». Моуринью — о поражении от «Баварии» в полуфинале ЛЧ-2012
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассказал, что чувствовал после второго полуфинала Лиги чемпионов в 2012 году с «Баварией» (2:1 и 1:3 по серии пенальти).

«Я плакал, конечно, не на поле и не в раздевалке. Но по дороге домой — да. А когда я уже ехал домой, мне звонит Жорже Мендеш: «Сделайте мне одолжение: съездите в дом Криштиану, потому что он чувствует себя мёртвым». Я ему сказал: «Я тоже мёртв». Но я сделал это: вытер слёзы, собрался и поехал. Мы все тогда были разбиты», — приводит слова Моуринью Prime Video.

В сезоне-2011/2012 победителем Лиги чемпионов стал английский «Челси», который в финале обыграл «Баварию». В основное и дополнительное время матч закончился со счётом 1:1, однако уже в послематчевой серии пенальти лондонцы оказались сильнее (4:3).

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