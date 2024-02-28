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Федотов — об игре с «Оренбургом»: первые матчи после паузы нередко преподносят сюрпризы

Федотов — об игре с «Оренбургом»: первые матчи после паузы нередко преподносят сюрпризы
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о предстоящем матче с «Оренбургом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Полагаю, нам удалось изучить ближайшего соперника, насколько это было возможно. Они играли на сборах не только с «Ахматом», но и с «Динамо», были и другие матчи. «Оренбург» – хороший, быстрый соперник, с которым нужно держать ухо востро. Первые матчи после длительной паузы нередко преподносят сюрпризы, мы должны быть готовы к любому повороту событий», – приводит слова Федотова Bobsoccer.

Напомним, ЦСКА занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков после 18 туров. Армейцы отстают от лидирующего «Краснодара» на 10 очков. В первой встрече после возвращения чемпионата с зимней паузы ЦСКА сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 2 марта, начало – в 16:00 мск.

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