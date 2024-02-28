«Наполи» разгромил «Сассуоло» благодаря хет-трику Осимхена и дублю Кварацхелии

28 февраля 2024 года состоялся матч 21-го тура чемпионата Италии по футболу между «Сассуоло» и «Наполи». Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре». Её обслуживала бригада судей во главе с Даниэлем Киффи. Игра началась в 20:00 по московскому времени. Матч закончился победой «Наполи» со счётом 6:1.
В составе неаполитанцев три забитых мяча в свой актив записал нападающий Виктор Осимхен. Также нигериец отметился одной результативной передачей. Вингер гостей Хвича Кварацхелия отличился дублем и одним ассистом. Ещё один мяч на счету защитника Амира Ррахмани. Что касается «Сассуоло», то в его составе единственным голом отметился полузащитник Урош Рачич.
После сегодняшнего результата «Наполи» набрал 40 очков. Клуб из Неаполя занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» за 26 туров чемпионата Италии заработал 20 очков. Команда из Реджо-нель-Эмилии занимает 18-ю строчку.
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