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«Наполи» разгромил «Сассуоло» благодаря хет-трику Осимхена и дублю Кварацхелии

«Наполи» разгромил «Сассуоло» благодаря хет-трику Осимхена и дублю Кварацхелии
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28 февраля 2024 года состоялся матч 21-го тура чемпионата Италии по футболу между «Сассуоло» и «Наполи». Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре». Её обслуживала бригада судей во главе с Даниэлем Киффи. Игра началась в 20:00 по московскому времени. Матч закончился победой «Наполи» со счётом 6:1.

Италия - Серия А . 21-й тур
28 февраля 2024, среда. 20:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
1 : 6
Наполи
Неаполь
1:0 Рачич – 17'     1:1 Ррахмани – 29'     1:2 Осимхен – 31'     1:3 Осимхен – 41'     1:4 Осимхен – 47'     1:5 Кварацхелия – 51'     1:6 Кварацхелия – 75'    

В составе неаполитанцев три забитых мяча в свой актив записал нападающий Виктор Осимхен. Также нигериец отметился одной результативной передачей. Вингер гостей Хвича Кварацхелия отличился дублем и одним ассистом. Ещё один мяч на счету защитника Амира Ррахмани. Что касается «Сассуоло», то в его составе единственным голом отметился полузащитник Урош Рачич.

После сегодняшнего результата «Наполи» набрал 40 очков. Клуб из Неаполя занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» за 26 туров чемпионата Италии заработал 20 очков. Команда из Реджо-нель-Эмилии занимает 18-ю строчку.

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