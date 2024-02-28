УЕФА оштрафовал «Баварию» за поведение фанатов в матче Лиги чемпионов с «Лацио»

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал мюнхенскую «Баварию» на € 50 тыс. за поведение болельщиков команды во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским «Лацио» (0:1).

Сообщается, что «Бавария» оштрафована на € 40 тыс. за использование болельщиками команды пиротехники, а также на € 10 тыс. за то, что фанаты бросали посторонние предметы на поле. Также УЕФА запретил «Баварии» продавать билеты болельщикам на следующий гостевой матч под эгидой организации.

Напомним, «Бавария» вышла в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, став сильнейшей в группе с «Копенгагеном», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». «Лацио», в свою очередь, вышел из квартета с «Атлетико», «Фейеноордом» и «Селтиком».