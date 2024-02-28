«Ноттингем Форест» — «МЮ»: 18-летний Хабиб Огуннейе попал в заявку манкунианцев

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

«Ноттингем Форест»: Тёрнер, Мурильо, Тоффоло, Уильямс, Фелипе, Йетс, Данило, Гиббс-Уайт, Эланга, Ориги, Авонийи.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, Линделёф, Варан, Амрабат, Каземиро, Мактоминей, Фернандеш, Гарначо, Антони, Рашфорд.

Запасные манкунианцев: Байындыр, Эванс, Камбвал, Огуннейе, Эриксен, Форсон, Майну, Колльер, Диалло.