Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полина Гагарина может исполнить гимн РФ перед матчем сборной России с Парагваем

Полина Гагарина может исполнить гимн РФ перед матчем сборной России с Парагваем
Аудио-версия:
Комментарии

Известная певица Полина Гагарина может исполнить гимн РФ перед началом товарищеского матча между сборными России и Парагвая. Об этом рассказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин.

«С учётом того, что сборной России предстоят сразу два больших матча в Москве, мы предложили Полине на выбор обе даты — и 21 марта, и 25 марта. До последнего момента ждали информацию по её графику от директора, что-то там на ближайший матч не получилось. Ждём от неё решения по 25 марта об исполнении гимна перед игрой с Парагваем», — приводит слова Терёшина «РБК-Спорт».

Ранее стало известно о том, что Полина Гагарина не сможет исполнить гимн России перед матчем сборной с Сербией, который пройдёт 21 марта в Москве. Об этом писал телеграм-канал Mash. Сообщалось, что Гагарина приняла предложение, но возникла проблема с совмещением двух мероприятий. Заказчики второго пригрозили певице неустойкой за его срыв. Поэтому от выступления перед игрой с сербами ей пришлось отказаться.

Напомним, матч между сборными России и Парагваем состоится 25 марта в Москве.

Материалы по теме
Гагарина не сможет исполнить гимн России перед матчем с Сербией из-за другого шоу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android