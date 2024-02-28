Полина Гагарина может исполнить гимн РФ перед матчем сборной России с Парагваем

Известная певица Полина Гагарина может исполнить гимн РФ перед началом товарищеского матча между сборными России и Парагвая. Об этом рассказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин.

«С учётом того, что сборной России предстоят сразу два больших матча в Москве, мы предложили Полине на выбор обе даты — и 21 марта, и 25 марта. До последнего момента ждали информацию по её графику от директора, что-то там на ближайший матч не получилось. Ждём от неё решения по 25 марта об исполнении гимна перед игрой с Парагваем», — приводит слова Терёшина «РБК-Спорт».

Ранее стало известно о том, что Полина Гагарина не сможет исполнить гимн России перед матчем сборной с Сербией, который пройдёт 21 марта в Москве. Об этом писал телеграм-канал Mash. Сообщалось, что Гагарина приняла предложение, но возникла проблема с совмещением двух мероприятий. Заказчики второго пригрозили певице неустойкой за его срыв. Поэтому от выступления перед игрой с сербами ей пришлось отказаться.

Напомним, матч между сборными России и Парагваем состоится 25 марта в Москве.