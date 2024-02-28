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Мусаев: чтобы пробить Акинфеева, надо бить прямо фантастически

Мусаев: чтобы пробить Акинфеева, надо бить прямо фантастически
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился мыслями об игре голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

«У нас вот было упражнение с ударами. Большую его часть в воротах был Игорь. Я из 12 забил пять или шесть. Чтобы пробить Акинфеева, надо бить прямо фантастически — в девять или в угол. Иначе очень тяжело. Ещё мы недавно играли в маленький футбольчик. Наша команда проиграла. На обеде встретились, а Игорь: «Вы куда пришли?» Говорил нам в столовой: «Я сегодня проиграл, я без настроения». Даже на этих турнирчиках он всё равно футбольный голод не теряет», — приводит слова Мусаева Sport24.

Напомним, Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду уже больше 20 лет. На счету голкипера более 750 официальных матчей за армейцев. 37-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны.

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