Литвинов — о переходе Медины: какая разница, где он играл до «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о переходе бывшего игрока столичного ЦСКА Хесуса Медины в стан красно-белых.

«К нам из ЦСКА перешёл Медина – я спокойно к этому отношусь. Если такой трансфер состоялся, значит, руководство и тренер считают, что Хесус поможет нам выиграть чемпионство. Какая разница, где он играл до «Спартака»? Главное – чтобы он играл на высоком уровне у нас», – приводит слова Литвинова Sports.ru.

Напомним, парагвайский футболист перебрался в «Спартак» из ЦСКА летом 2023 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 6 млн. В нынешнем сезоне Хесус сыграл за красно-белых 18 матчей во всех турнирах, где отметился двумя голами и двумя ассистами.

Ранее Литвинов назвал самого сложного соперника в карьере.