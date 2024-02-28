Тихонов: если «Спартак» проиграет «Зениту», будет сложнее борьба за первое место

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак», который пройдёт 2 марта.

«Я очень рад, что такой игрой для «Зенита» и «Спартака» откроется эта часть чемпионата. Хочется увидеть красивый большой футбол, с обилием голов. Но мы понимаем, что важны и три очка. Если «Спартак» проиграет, для них становится сложнее борьба за первое место. Если он выигрывает, то открывается дорога, чтобы занять более высокое место. Очень важно. Для «Спартака» первая игра — не проиграть в Санкт‑Петербурге», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, первую часть сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков по результатам 18 проведённых встреч. Отметим, что сине-бело-голубые на данном этапе располагаются на втором месте в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.