Гризманн пропустит следующий матч «Атлетико» из-за травмы

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что нападающий Антуан Гризманн не выйдет на поле в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании между «Атлетико» и «Атлетиком» из Бильбао.

«Антуан Гризманн не будет участвовать в матче. Ему нужно хорошо восстановиться, он приложил усилия, чтобы принять участие в предстоящей игре. Товарищи по команде, которые его заменят, сделают всё возможное. Я не ожидал, что он будет доступен для участия в этом матче, несмотря на все усилия, которые он приложил», — приводит слова Диего Симеоне Footmercato.

Напомним, на 78-й минуте матча 1/8 финала ЛЧ с «Интером» нападающий «Атлетико» Гризманн вынужденно покинул поле из-за повреждения. Позже выяснилось, что у француза диагностировано растяжение связок голеностопа средней степени тяжести.

29 февраля 2024 года в 23:30 по мск состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между мадридским «Атлетико» и «Атлетиком» из Бильбао. Первый матч завершился победой «Атлетика» со счётом 1:0.