Олег Корнаухов: Гасперини поверил в Алексея Миранчука

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поверил в российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Матч с «Миланом» был тяжёлым как для «Милана», так и для «Аталанты». Здорово, что после таких игр он всё равно выходит в стартовом составе. Это говорит о том, что Гасперини в него всё‑таки поверил. Как бы ярко он раньше ни играл, Гасперини в него не верил. Сейчас Миранчук стал постоянно выходить в стартовом составе, это говорит о том, что Гасперини не то что даёт ему шанс, а поверил в него», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.