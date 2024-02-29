Осимхену удалось повторить достижение легенд «Наполи» Марадоны и Саллюстро

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен отметился тремя забитыми мячами в перенесённом матче 21-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло». Таким образом, нигерийскому форварду удалось повторить достижение легендарных игроков «партенопейцев» — Диего Марадоны и Аттилы Саллюстро. Все эти футболисты забивали как минимум 10 голов в чемпионате Италии на протяжении четырёх сезонов подряд. Марадоне это удавалось с 1984 по 1988 год, а Саллюстро — с 1929 по 1933 год.

Результативность Виктора Осимхена в чемпионате Италии за «Наполи» по сезонам:

2020/2021 — 10 голов;

2021/2022 — 14 голов;

2022/2023 — 26 голов;

2023/2024 — 11 голов.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за «партенопейцев» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.