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Осимхену удалось повторить достижение легенд «Наполи» Марадоны и Саллюстро

Осимхену удалось повторить достижение легенд «Наполи» Марадоны и Саллюстро
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен отметился тремя забитыми мячами в перенесённом матче 21-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло». Таким образом, нигерийскому форварду удалось повторить достижение легендарных игроков «партенопейцев» — Диего Марадоны и Аттилы Саллюстро. Все эти футболисты забивали как минимум 10 голов в чемпионате Италии на протяжении четырёх сезонов подряд. Марадоне это удавалось с 1984 по 1988 год, а Саллюстро — с 1929 по 1933 год.

Италия - Серия А . 21-й тур
28 февраля 2024, среда. 20:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
1 : 6
Наполи
Неаполь
1:0 Рачич – 17'     1:1 Ррахмани – 29'     1:2 Осимхен – 31'     1:3 Осимхен – 41'     1:4 Осимхен – 47'     1:5 Кварацхелия – 51'     1:6 Кварацхелия – 75'    

Результативность Виктора Осимхена в чемпионате Италии за «Наполи» по сезонам:

2020/2021 — 10 голов;
2021/2022 — 14 голов;
2022/2023 — 26 голов;
2023/2024 — 11 голов.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за «партенопейцев» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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