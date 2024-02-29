Ловчев: Абаскаль настроит «Спартак» на «Зенит», как на игру века

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль настроит футболистов москвичей на матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (2 марта), как на игру века.

«В товарищеских матчах, которые я смотрел, «Зенит» выглядел успешно. «Спартак» набирал с каждой игрой, но уже столько сезонов решает всё не техника, а характер и физическая готовность, настрой на игру. То, чего мы будем от «Спартака» ждать. Уверен, что тренер настроит футболистов так, будто это игра века, можно сказать. Игра будет хорошая.

Главное, что «Спартак» создаёт моменты. Если не реализовывают, то получают, потому что сзади обязательно кто‑нибудь что‑нибудь напорет», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».