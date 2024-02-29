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Экс-игрок сборной Франции: Луис Энрике провокатор, ему не нравится Мбаппе

Экс-игрок сборной Франции: Луис Энрике провокатор, ему не нравится Мбаппе
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Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике.

«Я считаю, что Луис Энрике с самого начала совершенно не соответствует «ПСЖ». Он провокатор. У него раздутое эго. Он до сих пор не нашел правильную формулу игры и цепляется к Мбаппе. Думаю, что Луису Энрике не нравится Килиан Мбаппе. То, как он играет, его поведение. Это потому, что у Энрике раздутое эго и он сам хочет быть звездой, или потому что у него некое испанское видение футбола? Об этом я ничего знаю. Но считаю, что ему не нравится Килиан Мбаппе», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно и перейти в «Реал».

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