Экс-игрок сборной Франции: Луис Энрике провокатор, ему не нравится Мбаппе

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике.

«Я считаю, что Луис Энрике с самого начала совершенно не соответствует «ПСЖ». Он провокатор. У него раздутое эго. Он до сих пор не нашел правильную формулу игры и цепляется к Мбаппе. Думаю, что Луису Энрике не нравится Килиан Мбаппе. То, как он играет, его поведение. Это потому, что у Энрике раздутое эго и он сам хочет быть звездой, или потому что у него некое испанское видение футбола? Об этом я ничего знаю. Но считаю, что ему не нравится Килиан Мбаппе», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно и перейти в «Реал».

Мбаппе встретился с президентом Франции в Елисейском дворце